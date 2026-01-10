$42.990.00
10 січня, 11:45 • 10505 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 18597 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 20387 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 19134 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 20412 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 28466 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 50436 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37924 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37170 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30277 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін 10 січня, після аналогічних кроків інших країн. Це рішення дозволяє Фінляндії знову використовувати протипіхотні міни у своєму військовому арсеналі.

Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

У суботу, 10 січня, Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє YLE, пише УНН.

Деталі

Фінський уряд вийшов з конвенції 10 липня 2025 року. Це сталося після аналогічних кроків таких країн, як Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Згідно з умовами конвенції, вихід набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар ООН отримає документ про денонсацію.

Фінляндія обґрунтувала своє рішення міркуваннями безпеки, посилаючись на погіршення ситуації в галузі безпеки. Вихід з договору дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.

Нагадаємо

27 грудня 2025 Литва офіційно завершила процедуру виходу з Оттавської конвенції 27 грудня, що дозволяє їй використовувати та виробляти протипіхотні міни. Країна планує витратити сотні мільйонів євро на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць боєприпасів.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Латвія
Організація Об'єднаних Націй
Фінляндія
Литва
Естонія
Польща