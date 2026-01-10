У суботу, 10 січня, Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє YLE, пише УНН.

Деталі

Фінський уряд вийшов з конвенції 10 липня 2025 року. Це сталося після аналогічних кроків таких країн, як Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Згідно з умовами конвенції, вихід набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар ООН отримає документ про денонсацію.

Фінляндія обґрунтувала своє рішення міркуваннями безпеки, посилаючись на погіршення ситуації в галузі безпеки. Вихід з договору дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.

Нагадаємо

27 грудня 2025 Литва офіційно завершила процедуру виходу з Оттавської конвенції 27 грудня, що дозволяє їй використовувати та виробляти протипіхотні міни. Країна планує витратити сотні мільйонів євро на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць боєприпасів.