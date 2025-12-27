Литва офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін
Литва офіційно завершила процедуру виходу з Оттавської конвенції 27 грудня, що дозволяє їй використовувати та виробляти протипіхотні міни. Країна планує витратити сотні мільйонів євро на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць боєприпасів.
У суботу, 27 грудня, Литва завершила процедуру виходу з Оттавської конвенції, яка забороняла країні використовувати, виробляти та накопичувати протипіхотні міни. Термін у шість місяців після офіційного повідомлення Генерального секретаря ООН сплив, що дозволило країні розпочати переозброєння. Про це повідомляє BNS, пише УНН.
Деталі
Міністерство національної оборони Литви повідомило про намір розпочати переговори щодо придбання та власного виробництва протипіхотних мін. За словами заступника міністра оборони Кароліса Алекси, на закупівлю протитанкових та протипіхотних мін планується витратити сотні мільйонів євро. Йдеться про замовлення десятків тисяч одиниць боєприпасів.
Литва спільно з Фінляндією розглядає можливість запуску виробництва протипіхотних мін уже наступного року. Виготовлена продукція має забезпечити потреби обох країн, а також поставлятися в Україну.
Передумови та міжнародний контекст
Рішення про вихід із договору Сейм Литви схвалив у травні 2024 року. У березні міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі виступили зі спільною заявою про необхідність відмови від конвенції через зміну безпекової ситуації в регіоні. Пізніше до цієї ініціативи приєдналася Фінляндія.
Наразі більшість країн Європейського Союзу залишаються членами Оттавської конвенції. Водночас такі держави, як США, Китай, росія, Індія та Пакистан, ніколи не приєднувалися до цього договору.
