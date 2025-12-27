Литва офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін

$41.930.00
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 14548 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 24957 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 59121 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 39404 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42418 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57339 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29137 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22800 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20184 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалих
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57342 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 53969 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Соціальна мережа
Опалення

Литва офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Литва офіційно завершила процедуру виходу з Оттавської конвенції 27 грудня, що дозволяє їй використовувати та виробляти протипіхотні міни. Країна планує витратити сотні мільйонів євро на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць боєприпасів.

Литва офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін

У суботу, 27 грудня, Литва завершила процедуру виходу з Оттавської конвенції, яка забороняла країні використовувати, виробляти та накопичувати протипіхотні міни. Термін у шість місяців після офіційного повідомлення Генерального секретаря ООН сплив, що дозволило країні розпочати переозброєння. Про це повідомляє BNS, пише УНН.

Деталі

Міністерство національної оборони Литви повідомило про намір розпочати переговори щодо придбання та власного виробництва протипіхотних мін. За словами заступника міністра оборони Кароліса Алекси, на закупівлю протитанкових та протипіхотних мін планується витратити сотні мільйонів євро. Йдеться про замовлення десятків тисяч одиниць боєприпасів.

Польща на кордоні з білоруссю встановила перші елементи системи протидії дронам23.12.25, 12:57 • 3193 перегляди

Литва спільно з Фінляндією розглядає можливість запуску виробництва протипіхотних мін уже наступного року. Виготовлена продукція має забезпечити потреби обох країн, а також поставлятися в Україну.

Передумови та міжнародний контекст

Рішення про вихід із договору Сейм Литви схвалив у травні 2024 року. У березні міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі виступили зі спільною заявою про необхідність відмови від конвенції через зміну безпекової ситуації в регіоні. Пізніше до цієї ініціативи приєдналася Фінляндія.

Наразі більшість країн Європейського Союзу залишаються членами Оттавської конвенції. Водночас такі держави, як США, Китай, росія, Індія та Пакистан, ніколи не приєднувалися до цього договору.

Україна виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін: парламент ухвалив рішення15.07.25, 13:00 • 4212 переглядiв

Степан Гафтко

