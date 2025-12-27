Литва официально вышла из Конвенции о запрещении противопехотных мин
Литва официально завершила процедуру выхода из Оттавской конвенции 27 декабря, что позволяет ей использовать и производить противопехотные мины. Страна планирует потратить сотни миллионов евро на закупку и производство десятков тысяч единиц боеприпасов.
В субботу, 27 декабря, Литва завершила процедуру выхода из Оттавской конвенции, которая запрещала стране использовать, производить и накапливать противопехотные мины. Срок в шесть месяцев после официального уведомления Генерального секретаря ООН истек, что позволило стране начать перевооружение. Об этом сообщает BNS, пишет УНН.
Министерство национальной обороны Литвы сообщило о намерении начать переговоры по приобретению и собственному производству противопехотных мин. По словам заместителя министра обороны Каролиса Алексы, на закупку противотанковых и противопехотных мин планируется потратить сотни миллионов евро. Речь идет о заказе десятков тысяч единиц боеприпасов.
Литва совместно с Финляндией рассматривает возможность запуска производства противопехотных мин уже в следующем году. Изготовленная продукция должна обеспечить потребности обеих стран, а также поставляться в Украину.
Решение о выходе из договора Сейм Литвы одобрил в мае 2024 года. В марте министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с совместным заявлением о необходимости отказа от конвенции из-за изменения ситуации с безопасностью в регионе. Позже к этой инициативе присоединилась Финляндия.
В настоящее время большинство стран Европейского Союза остаются членами Оттавской конвенции. В то же время такие государства, как США, Китай, Россия, Индия и Пакистан, никогда не присоединялись к этому договору.
