Литва официально вышла из Конвенции о запрещении противопехотных мин

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Литва официально завершила процедуру выхода из Оттавской конвенции 27 декабря, что позволяет ей использовать и производить противопехотные мины. Страна планирует потратить сотни миллионов евро на закупку и производство десятков тысяч единиц боеприпасов.

Литва официально вышла из Конвенции о запрещении противопехотных мин

В субботу, 27 декабря, Литва завершила процедуру выхода из Оттавской конвенции, которая запрещала стране использовать, производить и накапливать противопехотные мины. Срок в шесть месяцев после официального уведомления Генерального секретаря ООН истек, что позволило стране начать перевооружение. Об этом сообщает BNS, пишет УНН.

Подробности

Министерство национальной обороны Литвы сообщило о намерении начать переговоры по приобретению и собственному производству противопехотных мин. По словам заместителя министра обороны Каролиса Алексы, на закупку противотанковых и противопехотных мин планируется потратить сотни миллионов евро. Речь идет о заказе десятков тысяч единиц боеприпасов.

Польша на границе с беларусью установила первые элементы системы противодействия дронам23.12.25, 12:57 • 3193 просмотра

Литва совместно с Финляндией рассматривает возможность запуска производства противопехотных мин уже в следующем году. Изготовленная продукция должна обеспечить потребности обеих стран, а также поставляться в Украину.

Предпосылки и международный контекст

Решение о выходе из договора Сейм Литвы одобрил в мае 2024 года. В марте министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с совместным заявлением о необходимости отказа от конвенции из-за изменения ситуации с безопасностью в регионе. Позже к этой инициативе присоединилась Финляндия.

В настоящее время большинство стран Европейского Союза остаются членами Оттавской конвенции. В то же время такие государства, как США, Китай, Россия, Индия и Пакистан, никогда не присоединялись к этому договору.

Украина выходит из конвенции о запрете противопехотных мин: парламент принял решение15.07.25, 13:00 • 4212 просмотров

Степан Гафтко

