Эксклюзив
10:40 • 598 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
08:27 • 7500 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 17160 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 33929 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 50250 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 75863 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 43927 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36962 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30387 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 26085 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
Польша на границе с беларусью установила первые элементы системы противодействия дронам

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с беларусью вблизи города Крынки. Система начнет работать в январе, выявляя, отслеживая и нейтрализуя беспилотные устройства.

Польша на границе с беларусью установила первые элементы системы противодействия дронам

В Польше установили первые элементы системы противодействия дронам на границе с беларусью, которые начнут свою работу в январе. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский сообщил, что первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью были установлены на наблюдательной вышке вблизи города Крынки в Подляском воеводстве. 

На смотровой вышке высотой более 70 метров был установлен радар. Это первый элемент системы РЛС, который в конечном итоге будет установлен на четырех других уже построенных вышках.

Польша возобновит производство противопехотных мин для защиты восточной границы и возможного экспорта в Украину17.12.25, 17:47 • 4570 просмотров

По словам Кервинского, работу радара запустят в январе. На первом этапе эта система будет обнаруживать, определять местоположение и отслеживать объекты, приближающиеся с востока. Она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.

Показатели этой системы будут доступны в Белостоке, в центре электронного наблюдения за пограничным барьером с беларусью, а также на пограничных постах.

Новая система была полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.

Польша поднимала в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине23.12.25, 10:26 • 2156 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Беларусь
Белосток
Польша