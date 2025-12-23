Польша на границе с беларусью установила первые элементы системы противодействия дронам
Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с беларусью вблизи города Крынки. Система начнет работать в январе, выявляя, отслеживая и нейтрализуя беспилотные устройства.
В Польше установили первые элементы системы противодействия дронам на границе с беларусью, которые начнут свою работу в январе. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский сообщил, что первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью были установлены на наблюдательной вышке вблизи города Крынки в Подляском воеводстве.
На смотровой вышке высотой более 70 метров был установлен радар. Это первый элемент системы РЛС, который в конечном итоге будет установлен на четырех других уже построенных вышках.
По словам Кервинского, работу радара запустят в январе. На первом этапе эта система будет обнаруживать, определять местоположение и отслеживать объекты, приближающиеся с востока. Она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.
Показатели этой системы будут доступны в Белостоке, в центре электронного наблюдения за пограничным барьером с беларусью, а также на пограничных постах.
Новая система была полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.
