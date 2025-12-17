$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша возобновит производство противопехотных мин для защиты восточной границы и возможного экспорта в Украину

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Польша впервые со времен Холодной войны начнет производство противопехотных мин. Их разместят вдоль восточной границы и будут экспортировать в Украину.

Польша возобновит производство противопехотных мин для защиты восточной границы и возможного экспорта в Украину

Польша решила впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин и планирует разместить их вдоль восточной границы, а также может экспортировать в Украину, сообщил агентству Reuters заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, пишет УНН.

Подробности

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе и заявляла, что может начать производство противопехотных мин при необходимости, но официального решения не было. Комментарии Залевского стали первым подтверждением из Варшавы о намерении реализовать этот шаг.

Нас интересуют большие объемы как можно скорее

- заявил заместитель министра обороны Павел Залевский.

По словам Залевского, мины станут частью "Восточного щита" – оборонной программы, направленной на укрепление границ Польши с Беларусью и Калининградской областью России.

На вопрос, может ли производство мин начаться в следующем году, после завершения процесса выхода из Оттавской конвенции, Залевский ответил: "Я бы очень хотел этого... У нас есть такая потребность".

Чиновник отметил, что поставки мин в Украину будут зависеть от производственных мощностей.

Дополнение

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. 

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

Напомним

В июне Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение Совета национальной безопасности, принятое 29 июня 2025 года, вступает в силу со дня опубликования.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Калининградская область
Беларусь
Reuters
Варшава
Финляндия
Украина
Противопехотная мина
Польша