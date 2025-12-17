Польша возобновит производство противопехотных мин для защиты восточной границы и возможного экспорта в Украину

Польша решила впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин и планирует разместить их вдоль восточной границы, а также может экспортировать в Украину, сообщил агентству Reuters заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, пишет УНН.

Подробности

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе и заявляла, что может начать производство противопехотных мин при необходимости, но официального решения не было. Комментарии Залевского стали первым подтверждением из Варшавы о намерении реализовать этот шаг.

Нас интересуют большие объемы как можно скорее - заявил заместитель министра обороны Павел Залевский.

По словам Залевского, мины станут частью "Восточного щита" – оборонной программы, направленной на укрепление границ Польши с Беларусью и Калининградской областью России.

На вопрос, может ли производство мин начаться в следующем году, после завершения процесса выхода из Оттавской конвенции, Залевский ответил: "Я бы очень хотел этого... У нас есть такая потребность".

Чиновник отметил, что поставки мин в Украину будут зависеть от производственных мощностей.

Дополнение

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

Напомним

В июне Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение Совета национальной безопасности, принятое 29 июня 2025 года, вступает в силу со дня опубликования.