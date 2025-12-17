$42.180.06
Польща відновить виробництво протипіхотних мін для захисту східного кордону та можливого експорту в Україну

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Польща вперше з часів Холодної війни розпочне виробництво протипіхотних мін. Їх розмістять вздовж східного кордону та експортуватимуть до України.

Польща відновить виробництво протипіхотних мін для захисту східного кордону та можливого експорту в Україну

Польща вирішила вперше з часів Холодної війни почати виробництво протипіхотних мін і планує розмістити їх вздовж східного кордону, а також може експортувати до України, повідомив агентству Reuters заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, пише УНН.

Деталі

Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції в серпні і заявляла, що може почати виробництво протипіхотних мін за потреби, але офіційного рішення не було. Коментарі Залевського стали першим підтвердженням з Варшави про намір реалізувати цей крок.

Нас цікавлять великі обсяги якомога швидше

- заявив заступник міністра оборони Павел Залевський.

За словами Залевського, міни стануть частиною "Східного щита" – оборонної програми, спрямованої на зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

На запитання, чи може виробництво мін розпочатися наступного року, після завершення процесу виходу з Оттавської конвенції, Залевський відповів: "Я б дуже хотів цього... У нас є така потреба".

Посадовець зазначив, що постачання мін до України залежатиме від виробничих потужностей.

Доповнення

Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав. 

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Нагадаємо

У червні Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Рішення Ради національної безпеки, що було прийнято 29 червня 2025 року, набирає чинності з дня опублікування.

Ольга Розгон

