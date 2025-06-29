"Це сигнал всім, хто межує з росією": Зеленський пояснив вихід України з Оттавської конвенції

Президент Володимир Зеленський прокоментував вихід України з Оттавської конвенції, назвавши це сигналом для сусідніх з росією країн. Він зазначив, що протипіхотні міни є ефективним засобом для оборони, адже росія, яка не є учасницею конвенції, цинічно їх використовує.