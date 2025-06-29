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"Це сигнал всім, хто межує з росією": Зеленський пояснив вихід України з Оттавської конвенції

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Президент Володимир Зеленський прокоментував вихід України з Оттавської конвенції, назвавши це сигналом для сусідніх з росією країн. Він зазначив, що протипіхотні міни є ефективним засобом для оборони, адже росія, яка не є учасницею конвенції, цинічно їх використовує.

"Це сигнал всім, хто межує з росією": Зеленський пояснив вихід України з Оттавської конвенції

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення у Telegram Зеленського 29 червня.

Деталі

Як зазначив глава держави, рішення України про вихід з даної конвенції є сигналом для всіх країн, що межують з росією. Він додав, що саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони.

росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є 

– заявив Зеленський.

Він додав, що до цих засобів належать:

  • хімічна зброя;
    • балістичні ракети і ракети середньої дальності;
      • різні типи мін, зокрема протипіхотні.

        Нагадаємо

        Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Текст відповідного указу опублікований на сайті голови держави: контроль за виконанням рішення покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

        У Міністерстві закордонних справ України випустили роз’яснення щодо виходу країни з Оттавської конвенції. Там заявили, що даний документ обмежує право України на самооборону в умовах, коли росія, яка не підписала конвенцію, активно використовує протипіхотні міни в рамках своєї агресії проти України.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
        Рада національної безпеки і оборони України
        Володимир Зеленський
        Україна
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