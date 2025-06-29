Вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін: текст указу Зеленського
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Рішення Ради національної безпеки, що було прийнято 29 червня 2025 року, набирає чинності з дня опублікування.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента, передає УНН.
Деталі
Відповідно до статті 107 Конституції України, президент ухвалив рішення ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року".
Контроль за виконанням даного рішення покладається на секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Довідка
Оттавська конвенція або Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року. Набрала чинності 1 березня 1999 року.
Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року.
У статті 107 Конституції України сказано, що рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
Нагадаємо
Про вихід України з Оттавської конвенції і відповідний указ Володимира Зеленського заявив нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко.