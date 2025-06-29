Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін – нардеп
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції. Цей крок дозволяє використовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.
Про це повідомив нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко, передає УНН.
Деталі
Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін
Він зауважив, що це крок, якого давно вимагала реальність війни. "росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних.
Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території
Доповнення
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна офіційно повідомила ООН про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Сейм Польщі проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції, дозволяючи використання протипіхотних мін. Міністр оборони заявив, що країна не може мати обмежень у захисті від російського вторгнення.
А також парламети Фінляндії та Естонії підтримали вихід з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни.