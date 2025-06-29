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Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін – нардеп

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Президент Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції. Цей крок дозволяє використовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.

Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін – нардеп

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Про це повідомив нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко, передає УНН.

Деталі

Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін

- написав Костенко у Facebook.

Він зауважив, що це крок, якого давно вимагала реальність війни. "росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних.

Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території

- повідомив Костенко.

Доповнення

 Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна офіційно повідомила ООН про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

 Сейм Польщі проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції, дозволяючи використання протипіхотних мін. Міністр оборони заявив, що країна не може мати обмежень у захисті від російського вторгнення.

 А також парламети Фінляндії та Естонії підтримали вихід з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Організація Об'єднаних Націй
Фінляндія
Литва
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
Протипіхотна міна
Польща
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