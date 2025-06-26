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Ще одна країна виходить з Оттавської конвенції про заборону на протипіхотні міни: деталі

Київ • УНН

 • 1620 перегляди

Сейм Польщі проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції, дозволяючи використання протипіхотних мін. Міністр оборони заявив, що країна не може мати обмежень у захисті від російського вторгнення.

Ще одна країна виходить з Оттавської конвенції про заборону на протипіхотні міни: деталі

Сейм Республіки Польща проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції про заборону на використання протипіхотних мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на WNP.

Деталі

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що Польща не може бути піддана жодним обмеженням, які б завадили їй захищати себе у разі російського вторгнення.

Довідка

Польща та ще чотири країни вийшли з договору про заборону протипіхотних мін. Це Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія: військове командування цих держав працює над замінуванням прикордонних з рф і білоруссю територій, аби стримати наступ росіян у разі їхньої агресії проти НАТО.

Оттавська конвенція або Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року. Набрала чинності 1 березня 1999 року.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року.

Нагадаємо

У Литві запропонували звести високотехнологічну лінію оборони на кордоні з росією та білоруссю. Це охоплює протипіхотні міни, протитанкові рови та далекобійну артилерію, вартістю 1 млрд євро.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Білорусь
Верховна Рада України
Латвія
НАТО
Осло
Фінляндія
Нью-Йорк
Литва
Естонія
Україна
Протипіхотна міна
Польща
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