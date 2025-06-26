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Еще одна страна выходит из Оттавской конвенции о запрете на противопехотные мины: детали

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, разрешая использование противопехотных мин. Министр обороны заявил, что страна не может иметь ограничений в защите от российского вторжения.

Еще одна страна выходит из Оттавской конвенции о запрете на противопехотные мины: детали

Сейм Республики Польша проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WNP.

Детали

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Польша не может быть подвергнута никаким ограничениям, которые бы помешали ей защищать себя в случае российского вторжения.

Справка

Польша и еще четыре страны вышли из договора о запрете противопехотных мин. Это Финляндия, Латвия, Литва, Эстония: военное командование этих государств работает над заминированием приграничных с рф и беларусью территорий, чтобы сдержать наступление россиян в случае их агрессии против НАТО.

Оттавская конвенция или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря 1997 года. Вступила в силу 1 марта 1999 года.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года.

Напомним

В Литве предложили возвести высокотехнологичную линию обороны на границе с россией и беларусью. Это включает противопехотные мины, противотанковые рвы и дальнобойную артиллерию, стоимостью 1 млрд евро.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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