Фінляндія проголосувала за зняття заборони на протипіхотні міни

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
Ексклюзив
07:33 • 14002 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
05:33 • 83963 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 123937 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 73493 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 119069 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 94840 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 93059 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
18 червня, 14:21 • 74702 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 144544 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 56275 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
48%
748мм
Популярнi новини
Українська система радіоелектронної боротьби Lima глушить бомби рф краще, ніж західні аналоги19 червня, 00:46 • 27107 перегляди
Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня19 червня, 02:52 • 57501 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 65001 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів08:27 • 7596 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 24769 перегляди
Публікації
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 25183 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 65438 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні05:33 • 83963 перегляди
Чому питання прокурорських зарплат на часі18 червня, 15:11 • 104714 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 18 червня, 13:36 • 148919 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Железняк Ярослав Іванович
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 145309 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 224702 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 197232 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 205261 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 261382 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger
Spotify
Дія (сервіс)

Фінляндія проголосувала за зняття заборони на протипіхотні міни

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Парламент Фінляндії підтримав вихід з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Рішення потребує підтвердження президента.

Фінляндія проголосувала за зняття заборони на протипіхотні міни

Парламент Фінляндії схвалив вихід цієї країни у Північній Європі з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Законодавці в Гельсінкі проголосували 157 проти 18 за підтримку відповідної пропозиції уряду в четвер.

Фінляндія розпочинає процес виходу з Договору про заборону протипіхотних мін28.05.25, 15:26 • 2710 переглядiв

Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону НАТО від головного супротивника альянсу, довжиною понад 1300 кілометрів, зауважує видання.

Для виходу із заборони на протипіхотні міни все ще потрібне підтвердження президента Фінляндії Александра Стубба та передача документа про вихід Генеральному секретареві ООН.

Доповнення

Раніше зняття відповідної заборони підтримали країни Балтії, які також мають кордон з рф.

Естонія проголосувала за зняття заборони на використання протипіхотних мін04.06.25, 18:36 • 3096 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Гельсінкі
Александр Стубб
Bloomberg
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Фінляндія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9