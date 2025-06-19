Фінляндія проголосувала за зняття заборони на протипіхотні міни

Парламент Фінляндії схвалив вихід цієї країни у Північній Європі з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Законодавці в Гельсінкі проголосували 157 проти 18 за підтримку відповідної пропозиції уряду в четвер.

Фінляндія розпочинає процес виходу з Договору про заборону протипіхотних мін

Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону НАТО від головного супротивника альянсу, довжиною понад 1300 кілометрів, зауважує видання.

Для виходу із заборони на протипіхотні міни все ще потрібне підтвердження президента Фінляндії Александра Стубба та передача документа про вихід Генеральному секретареві ООН.

Доповнення

Раніше зняття відповідної заборони підтримали країни Балтії, які також мають кордон з рф.

Естонія проголосувала за зняття заборони на використання протипіхотних мін