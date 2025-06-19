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Финляндия проголосовала за снятие запрета на противопехотные мины

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение требует подтверждения президента.

Финляндия проголосовала за снятие запрета на противопехотные мины

Парламент Фінляндії схвалив вихід цієї країни у Північній Європі з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Законодавці в Гельсінкі проголосували 157 проти 18 за підтримку відповідної пропозиції уряду в четвер.

Финляндия начинает процесс выхода из Договора о запрещении противопехотных мин 28.05.25, 15:26 • 2710 просмотров

Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону Організації Північноатлантичного договору від головного супротивника альянсу, довжиною понад 1300 кілометрів, зауважує видання.

Для виходу із заборони на протипіхотні міни все ще потрібне підтвердження президента Фінляндії Александра Стубба та передача документа про вихід Генеральному секретарю ООН.

Раніше зняття відповідної заборони підтримали країни Балтії, які також мають кордон з рф.

Эстония проголосовала за снятие запрета на использование противопехотных мин04.06.25, 18:36 • 3096 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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