Финляндия проголосовала за снятие запрета на противопехотные мины

Парламент Фінляндії схвалив вихід цієї країни у Північній Європі з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Законодавці в Гельсінкі проголосували 157 проти 18 за підтримку відповідної пропозиції уряду в четвер.

Финляндия начинает процесс выхода из Договора о запрещении противопехотных мин

Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону Організації Північноатлантичного договору від головного супротивника альянсу, довжиною понад 1300 кілометрів, зауважує видання.

Для виходу із заборони на протипіхотні міни все ще потрібне підтвердження президента Фінляндії Александра Стубба та передача документа про вихід Генеральному секретарю ООН.

Раніше зняття відповідної заборони підтримали країни Балтії, які також мають кордон з рф.

Эстония проголосовала за снятие запрета на использование противопехотных мин