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Эстония проголосовала за снятие запрета на использование противопехотных мин

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Эстония решила выйти из Оттавской конвенции из-за угрозы со стороны России. Такое решение предоставит больше гибкости в выборе вооружения для защиты страны.

Эстония проголосовала за снятие запрета на использование противопехотных мин

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, который подал законопроект, выход Эстонии из конвенции является четким сигналом, что Эстония готова использовать все необходимые средства для защиты своей территориальной целостности и свободы, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Рийгикогу.

Детали

Я приветствую решение Рийгикогу принять закон о выходе. Выход из конвенции предоставляет Эстонским силам обороны большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения и решений, необходимых для укрепления национальной обороны. Это значительно расширяет возможности защиты безопасности Эстонии. Я надеюсь, что президент вскоре обнародует закон

- сказал Цахкна.

Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году. По словам Маргуса Цахкны, ситуация с безопасностью ухудшилась за последние 20 лет, прежде всего из-за полномасштабной агрессии россии против Украины. В связи с этим выход из Оттавской конвенции является правильным шагом для Эстонии.

россия представляет серьезную и долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Во время своей агрессии против Украины россия, которая не является стороной Оттавской конвенции, широко использовала противопехотные мины. Принимая во внимание уроки российской агрессии, очевидно, что Эстония не должна односторонне ограничивать свои варианты вооружения, поскольку это поставит нас в невыгодное положение

– заявил Цахкна.

Латвия официально вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин, из-за угрозы со стороны рф24.04.25, 11:19 • 4750 просмотров

Министр иностранных дел подчеркнул, что Эстония остается приверженной соблюдению целей и норм международного гуманитарного права и стремится минимизировать влияние боевых действий на гражданское население и защищать жертв вооруженных конфликтов, в частности, путем поддержки проектов гуманитарного разминирования.

Кто еще выходит из Оттавской конвенции 

Кроме Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции также инициировали Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Парламенты Латвии и Литвы уже приняли соответствующие законы, а обсуждения в парламентах Финляндии и Польши продолжаются.

Этим решением о выходе страны восточного фланга НАТО четко дают понять, что они готовы и способны принять все необходимые меры против агрессора для защиты своих территорий и свободы. Эти решения нелегкие, но, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, необходимо рассмотреть все средства для усиления наших возможностей сдерживания и обороны

- сказал Цахкна.

Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после подачи уведомления, при условии, что страна на тот момент не будет вовлечена в вооруженный конфликт.

Литва денонсировала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин: сможет ли это удержать россию08.05.25, 12:01 • 10362 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
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Финляндия
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