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Литва денонсировала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин: сможет ли это удержать россию

Киев • УНН

 • 2786 просмотра

Литовский парламент одобрил денонсацию Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Это позволит стране сдержать россию от вторжения и усилить военные возможности.

Литва денонсировала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин: сможет ли это удержать россию

Сейм Литвы принял решение денонсировать Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

За отказ от обязательств по документу проголосовали 107 депутатов при 3 воздержавшихся, против не голосовал никто. Для полного выхода Литвы из конвенции требовалось одобрение не менее 85 парламентариев.

Выход из Оттавской конвенции вступит в силу через полгода после принятия решения литовским парламентом. По мнению министерства обороны Литвы, выход страны из соглашения позволит сдержать россию от предполагаемого вторжения, а также позволит литовским военным усилить контрмобильный эффект на поле боя.

Контекст

Литва ратифицировала Оттавскую конвенцию еще в 2003 году. Документ был принят еще в 1997 году и вступил в силу через два года: он запрещает применение, производство, накопление и передачу противопехотных мин.

Среди стран, которые не подписали конвенцию – США, россия, Китай, Северная и Южная Кореи, Индия, Израиль, Пакистан, Иран, а также ряд государств Центральной Азии и Ближнего востока.

Напомним

Консервативные политики в Литве предложили построить на границе с россией и белоруссией высокотехнологичную линию обороны, призванную защитить государство от возможного вторжения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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