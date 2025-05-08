Литва денонсувала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін: чи зможе це утримати росію
Київ • УНН
Литовський парламент схвалив денонсацію Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Це дозволить країні стримати росію від вторгнення та посилити військові можливості.
Сейм Литви ухвалив рішення денонсувати Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
Деталі
За відмову від зобов'язань за документом проголосували 107 депутатів при 3 тих, хто утримався, проти не голосував ніхто. Для повного виходу Литви з конвенції потрібне було схвалення не менше 85 парламентаріїв.
Вихід з Оттавської конвенції набуде чинності через півроку після ухвалення рішення литовським парламентом. На думку міністерства оборони Литви, вихід країни з угоди дозволить стримати росію від передбачуваного вторгнення, а також дозволить литовським військовим посилити контрмобільний ефект на полі бою.
Контекст
Литва ратифікувала Оттавську конвенцію ще у 2003 році. Документ був прийнятий ще в 1997 році і набув чинності через два роки: він забороняє застосування, виробництво, накопичення і передачу протипіхотних мін.
Серед країн, які не підписали конвенцію – США, росія, Китай, Північна і Південна Кореї, Індія, Ізраїль, Пакистан, Іран, а також ряд держав Центральної Азії та Близького сходу.
Нагадаємо
Консервативні політики в Литві запропонували побудувати на кордоні з росією і білоруссю високотехнологічну лінію оборони, покликану захистити державу від можливого вторгнення.