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Естонія проголосувала за зняття заборони на використання протипіхотних мін

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Естонія вирішила вийти з Оттавської конвенції через загрозу з боку Росії. Таке рішення надасть більше гнучкості у виборі озброєння для захисту країни.

Естонія проголосувала за зняття заборони на використання протипіхотних мін

Парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін і вимагає їх знищення.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, який подав законопроект, вихід Естонії з конвенції є чітким сигналом, що Естонія готова використовувати всі необхідні засоби для захисту своєї територіальної цілісності і свободі, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Рійгікогу.

Деталі

Я вітаю рішення Рійгікогу прийняти закон про вихід. Вихід з конвенції надає Естонським силам оборони більшу гнучкість та свободу у виборі систем озброєння та рішень, необхідних для зміцнення національної оборони. Це значно розширює можливості захисту безпеки Естонії. Я сподіваюся, що президент незабаром оприлюднить закон

- сказав Цахкна.

Оттавська конвенція набула чинності у 1999 році, а Естонія приєдналася до неї у 2004 році.

За словами Маргуса Цахкни, ситуація з безпекою погіршилася за останні 20 років, насамперед через повномасштабну агресію росії проти України. В зв’язку з цим вихід з Оттавської конвенції є правильним кроком для Естонії.

росія становить серйозну та довгострокову загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Під час своєї агресії проти України росія, яка не є стороною Оттавської конвенції, широко використовувала протипіхотні міни. Беручи до уваги уроки російської агресії, очевидно, що Естонія не повинна односторонньо обмежувати свої варіанти озброєння, оскільки це поставить нас у невигідне становище

– заявив Цахкна.

Латвія офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін, через загрозу з боку рф24.04.25, 11:19 • 4750 переглядiв

Міністр закордонних справ наголосив, що Естонія залишається відданою дотриманню цілей та норм міжнародного гуманітарного права та прагне мінімізувати вплив бойових дій на цивільне населення та захищати жертв збройних конфліктів, зокрема шляхом підтримки проектів гуманітарного розмінування.

Хто ще виходить з Оттавської конвенції 

Окрім Естонії, процес виходу з Оттавської конвенції також ініціювали Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. Парламенти Латвії та Литви вже ухвалили відповідні закони, а обговорення у парламентах Фінляндії та Польщі тривають.

Цим рішенням про вихід країни східного флангу НАТО чітко дають зрозуміти, що вони готові та здатні вжити всіх необхідних заходів проти агресора для захисту своїх територій та свободи. Ці рішення нелегкі, але враховуючи погіршення безпекової ситуації, необхідно розглянути всі засоби для посилення наших можливостей стримування та оборони

- сказав Цахкна.

Вихід з конвенції набуде чинності через шість місяців після подання повідомлення, за умови, що країна на той час не буде залучена до збройного конфлікту.

Литва денонсувала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін: чи зможе це утримати росію08.05.25, 12:01 • 10362 перегляди

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
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