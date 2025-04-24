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Латвія офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін, через загрозу з боку рф

Київ • УНН

 • 2000 перегляди

Латвія офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, через зміну безпекової ситуації та агресію росії. Влада запевняє, що дотримуватиметься норм гуманітарного права.

Латвія офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін, через загрозу з боку рф

Латвія офіційно вийшла з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Деталі

 Повідомляється, що 24 квітня, президент Латвії Едгар Рінкевич в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis проголосив закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції. У додатку до закону держава пояснює, що за 20 років з моменту приєднання Латвії до конвенції істотно змінилася регіональна безпекова ситуація.

А росія, розпочавши війну проти України, продемонструвала, що не поважає територіальних кордонів суверенних держав та міжнародне право, включно з принципами, викладеними в Статуті ООН.

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС02.04.25, 16:52 • 12855 переглядiв

З огляду на динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій і мати змогу застосовувати різні системи озброєння та рішення для зміцнення стримування і забезпечення захисту держави та її населення. За оцінкою Латвії, некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами та системами озброєння посилюють обороноздатність, яку неможливо замінити альтернативними рішеннями

- наголошується в поясненні.

Попри вихід із конвенції, Латвія запевняє, що дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, мінімізуватиме ризики для цивільного населення та допомагатиме жертвам збройних конфліктів.

Довідково

Оттавську конвенцію ухвалили в Осло 18 вересня 1997 року, а вона набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включно з більшістю західних держав. До числа країн, що не приєдналися, належать Китай, росія, США, Індія і Пакистан.

Зокрема, учасники конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати і не передавати їх нікому - ні прямо, ні опосередковано.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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