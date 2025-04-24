Латвія офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін, через загрозу з боку рф
Київ • УНН
Латвія офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, через зміну безпекової ситуації та агресію росії. Влада запевняє, що дотримуватиметься норм гуманітарного права.
Латвія офіційно вийшла з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що 24 квітня, президент Латвії Едгар Рінкевич в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis проголосив закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції. У додатку до закону держава пояснює, що за 20 років з моменту приєднання Латвії до конвенції істотно змінилася регіональна безпекова ситуація.
А росія, розпочавши війну проти України, продемонструвала, що не поважає територіальних кордонів суверенних держав та міжнародне право, включно з принципами, викладеними в Статуті ООН.
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З огляду на динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій і мати змогу застосовувати різні системи озброєння та рішення для зміцнення стримування і забезпечення захисту держави та її населення. За оцінкою Латвії, некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами та системами озброєння посилюють обороноздатність, яку неможливо замінити альтернативними рішеннями
Попри вихід із конвенції, Латвія запевняє, що дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, мінімізуватиме ризики для цивільного населення та допомагатиме жертвам збройних конфліктів.
Довідково
Оттавську конвенцію ухвалили в Осло 18 вересня 1997 року, а вона набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включно з більшістю західних держав. До числа країн, що не приєдналися, належать Китай, росія, США, Індія і Пакистан.
Зокрема, учасники конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати і не передавати їх нікому - ні прямо, ні опосередковано.