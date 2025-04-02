Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС
Київ • УНН
Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
Норвегія не планує виходити із Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція, та критує Фінляндію за таке рішення.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає УНН.
Деталі
Це конкретне рішення (Фінляндії - ред.) - це те, про що ми шкодуємо. Якщо ми почнемо послаблювати наші зобов'язання, це полегшить ворогуючим угрупуванням по всьому світу можливість знову використовувати цю зброю, тому що це зменшує стигматизацію
Водночас він наголосив, що Норвегія не переймається тим, що її оборона буде ослаблена через незміну своєї політики щодо протипіхотних мін.
Ми маємо дуже сучасну передову систему оборони. Ми придбали надзвичайно передові системи, які можуть атакувати з суші, повітря і моря
Видання наголошує, що Норвегія залишилася єдиною європейською країною, що межує з рф, яка не планує знову накопичувати протипіхотні міни.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Також вона планує збільшити загальні витрати на оборону в найближчі роки.
Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція.