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Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Київ • УНН

 • 12709 перегляди

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити із Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція, та критує Фінляндію за таке рішення.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає УНН.

Деталі

Це конкретне рішення (Фінляндії - ред.) - це те, про що ми шкодуємо. Якщо ми почнемо послаблювати наші зобов'язання, це полегшить ворогуючим угрупуванням по всьому світу можливість знову використовувати цю зброю, тому що це зменшує стигматизацію

- сказав Ейде. 

Водночас він наголосив, що Норвегія не переймається тим, що її оборона буде ослаблена через незміну своєї політики щодо протипіхотних мін.

Ми маємо дуже сучасну передову систему оборони. Ми придбали надзвичайно передові системи, які можуть атакувати з суші, повітря і моря

- додав Ейде. 

Видання наголошує, що Норвегія залишилася єдиною європейською країною, що межує з рф, яка не планує знову накопичувати протипіхотні міни.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Також вона планує збільшити загальні витрати на оборону в найближчі роки.

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Петтері Орпо
Латвія
Еспен Барт Ейде
Фінляндія
Литва
Норвегія
Естонія
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