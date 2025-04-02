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Норвегия не планирует выход из Оттавской конвенции, как это хочет сделать Финляндия - МИД

Киев • УНН

 • 12705 просмотра

Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.

Норвегия не планирует выход из Оттавской конвенции, как это хочет сделать Финляндия - МИД

Норвегия не планирует выходить из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, также известной как Оттавская конвенция, и критикует Финляндию за такое решение.

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает УНН.

Детали

Это конкретное решение (Финляндии - ред.) - это то, о чем мы сожалеем. Если мы начнем ослаблять наши обязательства, это облегчит враждующим группировкам по всему миру возможность снова использовать это оружие, потому что это уменьшает стигматизацию

- сказал Эйде. 

В то же время он подчеркнул, что Норвегия не переживает о том, что ее оборона будет ослаблена из-за неизменения своей политики в отношении противопехотных мин.

У нас очень современная передовая система обороны. Мы приобрели чрезвычайно передовые системы, которые могут атаковать с суши, воздуха и моря

- добавил Эйде. 

Издание подчеркивает, что Норвегия осталась единственной европейской страной, граничащей с рф, которая не планирует снова накапливать противопехотные мины.

Напомним

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна намерена выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Также она планирует увеличить общие расходы на оборону в ближайшие годы.

Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, также известной как Оттавская конвенция.

Павел Башинский

Павел Башинский

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