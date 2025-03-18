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Польща та країни Балтії хочуть вийти з договору, який забороняє протипіхотні міни

Київ • УНН

 • 46512 перегляди

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції через загрози з боку росії та білорусі. Це має надати більше можливостей для оборони східного флангу НАТО.

Польща та країни Балтії хочуть вийти з договору, який забороняє протипіхотні міни

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони чотирьох країн, пише УНН.

Деталі

У заяві наголошується, що ситуація з безпекою в регіоні істотно погіршилася, а військові загрози щодо держав-членів НАТО, які межують з Росією і Білоруссю, значно зросли.

У нинішніх умовах безпеки вкрай важливо надати збройним силам гнучкість і можливість вибору щодо потенційного використання сучасних систем озброєння і рішень з метою зміцнення оборони східного флангу Альянсу, який перебуває під загрозою, заявили міністри.

У світлі цієї нестабільної ситуації у сфері безпеки, позначеної агресією росії та загрозою, яку вона становить для євроатлантичного співтовариства, вкрай важливо визначити всі заходи, що можуть послужити зміцненню наших можливостей стримування і оборони

- йдеться в заяві.

Довідково

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них - Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році.

Конвенція спрямована на знищення протипіхотних наземних мін у всьому світі. Крім того, вона зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розміновувати території. Утім, великі держави, які є колишніми або чинним виробниками наземних мін, не стали підписувати договір. До них належать США, Китай і росія.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН прем'єр Польщі Дональд Туск доручив Міноборони розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій. Це стосується використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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