Туск просить Польщу переглянути участь у Оттавській та Дублінській конвенціях через касетні боєприпаси

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання в Сеймі звернувся до Міністерства оборони Польщі з проханням розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій у контексті використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів, пише УНН.

Я попросив Міністерство оборони Польщі попросити Польщу вийти з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської конвенції. Я говорю про протипіхотні міни та касетні боєприпаси -заявив Туск

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