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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Туск просить Польщу переглянути участь у Оттавській та Дублінській конвенціях через касетні боєприпаси

Київ • УНН

 • 22376 перегляди

Прем'єр Польщі Дональд Туск доручив Міноборони розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій. Це стосується використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.

Туск просить Польщу переглянути участь у Оттавській та Дублінській конвенціях через касетні боєприпаси

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання в Сеймі звернувся до Міністерства оборони Польщі з проханням розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій у контексті використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів, пише УНН.

 Я попросив Міністерство оборони Польщі попросити Польщу вийти з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської конвенції. Я говорю про протипіхотні міни та касетні боєприпаси  

-заявив Туск

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі закликав посилити військову присутність НАТО на східному фланзі. Туск підтримав ініціативу Італії щодо проведення саміту європейських лідерів та США.

Прем'єр-міністр Польщі заявив про зміну американської політики щодо війни в Україні.  

Аліна Волянська

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