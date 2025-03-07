Туск просить Польщу переглянути участь у Оттавській та Дублінській конвенціях через касетні боєприпаси
Київ • УНН
Прем'єр Польщі Дональд Туск доручив Міноборони розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій. Це стосується використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання в Сеймі звернувся до Міністерства оборони Польщі з проханням розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій у контексті використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів, пише УНН.
Я попросив Міністерство оборони Польщі попросити Польщу вийти з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської конвенції. Я говорю про протипіхотні міни та касетні боєприпаси
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