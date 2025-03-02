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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC

Київ • УНН

 • 104706 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі закликав посилити військову присутність НАТО на східному фланзі. Туск підтримав ініціативу Італії щодо проведення саміту європейських лідерів та США.

Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед відрядженням на саміт щодо підтримки України, який сьогодні в другій половині дня у Лондоні, наголосив, що військова присутність НАТО у східній частині Альянсу має бути посилена.

Про це передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Британське видання інформує про нову заяву глави уряду Польщі перед самітом у Лондоні.

Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО:

Це буде справжнім випробуванням намірів і можливостей кожної європейської держави мати більше європейських військ у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі на кордоні з Росією і Білоруссю

- заявив польський прем'єр-міністр перед вильотом до Лондона.

Туск також підкреслив, що підтримує пропозицію прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні скликати саміт європейських лідерів, а також США.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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