Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі закликав посилити військову присутність НАТО на східному фланзі. Туск підтримав ініціативу Італії щодо проведення саміту європейських лідерів та США.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед відрядженням на саміт щодо підтримки України, який сьогодні в другій половині дня у Лондоні, наголосив, що військова присутність НАТО у східній частині Альянсу має бути посилена.
Про це передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Британське видання інформує про нову заяву глави уряду Польщі перед самітом у Лондоні.
Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО:
Це буде справжнім випробуванням намірів і можливостей кожної європейської держави мати більше європейських військ у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі на кордоні з Росією і Білоруссю
Туск також підкреслив, що підтримує пропозицію прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні скликати саміт європейських лідерів, а також США.
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