Британський прем'єр назвав три ключові умови для миру в Україні
Київ • УНН
Кір Стармер окреслив три необхідні складові для досягнення тривалого миру в Україні. Серед них - сильна позиція України, європейські гарантії безпеки та підтримка США.
За словами Кіра Стармера, для гарантування миру в Україні необхідні "всі три" складові, у яких ідеться про здатність до боротьби при умові "сильної України", елементів європейської безпеки та підтримки з боку США, передає УНН із посиланням на ВВС.
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В інтерв'ю ВВС, глава британського уряду Кір Стармер перерахував три речі, які, на його думку, необхідні для досягнення тривалого миру в Україні:
1) "Сильна Україна", здатна боротися, якщо буде потрібно, і мати сильну позицію для ведення переговорів;
2) Європейський елемент з гарантіями безпеки;
3) підтримка США.
Нагадаємо
Після гострої суперечки між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом США Дональдом Трампом 28 лютого в Овальному кабінеті, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав лідерів відновити переговори.
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