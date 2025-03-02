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Британський прем'єр назвав три ключові умови для миру в Україні

Київ • УНН

 • 90192 перегляди

Кір Стармер окреслив три необхідні складові для досягнення тривалого миру в Україні. Серед них - сильна позиція України, європейські гарантії безпеки та підтримка США.

Британський прем'єр назвав три ключові умови для миру в Україні

За словами Кіра Стармера, для гарантування миру в Україні необхідні "всі три" складові, у яких ідеться про здатність до боротьби при умові "сильної України", елементів європейської безпеки та підтримки з боку США, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

В інтерв'ю ВВС, глава британського уряду Кір Стармер перерахував три речі, які, на його думку, необхідні для досягнення тривалого миру в Україні:

1) "Сильна Україна", здатна боротися, якщо буде потрібно, і мати сильну позицію для ведення переговорів;

2) Європейський елемент з гарантіями безпеки;

3) підтримка США.

- повідомив Стармер.

Нагадаємо

Після гострої суперечки між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом США Дональдом Трампом 28 лютого в Овальному кабінеті, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав лідерів відновити переговори.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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