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Прем'єр Британії закликав Зеленського налагодити відносини з Трампом - FT

Київ • УНН

 • 61922 перегляди

Кір Стармер закликав Зеленського відновити переговори з Трампом після їхньої гострої суперечки в Овальному кабінеті. Прем'єр наголосив на важливості налагодження відносин з США для гарантування миру.

Прем'єр Британії закликав Зеленського налагодити відносини з Трампом - FT

Після гострої суперечки між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом США Дональдом Трампом 28 лютого в Овальному кабінеті, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав лідерів відновити переговори.

Про це пише Financial Times, передає УНН.

 Стармер поговорив телефоном із Трампом і Зеленським після їхньої розмови та закликав їх відновити переговори, зокрема щодо угоди, яка дозволить США отримати частку в мінеральних ресурсах України, повідомили обізнані джерела. 1 березня Стармер запевнив Зеленського в "повній підтримці" з боку Великої Британії.

Ви чули, як народ Сполученого Королівства вийшов, щоб продемонструвати свою підтримку вам, і ми абсолютно рішучі стояти поруч із вами

- сказав Стармер перед початком закритих переговорів.

Британські посадовці сказали, що під час суботньої зустрічі Стармер мав намір донести до Зеленського, що йому потрібно налагодити відносини з Трампом, адже жоден мир не буде стійким без гарантій з боку США.

Пріоритет прем’єр-міністра — зробити все необхідне для захисту України… Це означає, що США мають бути залучені. Необхідно відновити відносини та повернутися до угоди щодо мінералів

- сказав один із соратників Стармера.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом. Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".  

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Політика
Кейр Стармер
Financial Times
Білий дім
Дональд Трамп
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