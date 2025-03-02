Прем'єр Британії закликав Зеленського налагодити відносини з Трампом - FT
Київ • УНН
Кір Стармер закликав Зеленського відновити переговори з Трампом після їхньої гострої суперечки в Овальному кабінеті. Прем'єр наголосив на важливості налагодження відносин з США для гарантування миру.
Після гострої суперечки між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом США Дональдом Трампом 28 лютого в Овальному кабінеті, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав лідерів відновити переговори.
Про це пише Financial Times, передає УНН.
Стармер поговорив телефоном із Трампом і Зеленським після їхньої розмови та закликав їх відновити переговори, зокрема щодо угоди, яка дозволить США отримати частку в мінеральних ресурсах України, повідомили обізнані джерела. 1 березня Стармер запевнив Зеленського в "повній підтримці" з боку Великої Британії.
Ви чули, як народ Сполученого Королівства вийшов, щоб продемонструвати свою підтримку вам, і ми абсолютно рішучі стояти поруч із вами
Британські посадовці сказали, що під час суботньої зустрічі Стармер мав намір донести до Зеленського, що йому потрібно налагодити відносини з Трампом, адже жоден мир не буде стійким без гарантій з боку США.
Пріоритет прем’єр-міністра — зробити все необхідне для захисту України… Це означає, що США мають бути залучені. Необхідно відновити відносини та повернутися до угоди щодо мінералів
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.
Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом. Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу.
Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".