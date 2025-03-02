Премьер Британии призвал Зеленского наладить отношения с Трампом - FT

После острого спора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Дональдом Трампом 28 февраля в Овальном кабинете, премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров возобновить переговоры.

Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Стармер поговорил по телефону с Трампом и Зеленским после их разговора и призвал их возобновить переговоры, в частности по соглашению, которое позволит США получить долю в минеральных ресурсах Украины, сообщили осведомленные источники. 1 марта Стармер заверил Зеленского в «полной поддержке» со стороны Великобритании.

Вы слышали, как народ Соединенного Королевства вышел, чтобы продемонстрировать свою поддержку вам, и мы абсолютно решительно стоять рядом с вами - сказал Стармер перед началом закрытых переговоров.

Британские чиновники сказали, что во время субботней встречи Стармер намеревался донести до Зеленского, что ему нужно наладить отношения с Трампом, ведь ни один мир не будет устойчивым без гарантий со стороны США.

Приоритет премьер-министра - сделать все необходимое для защиты Украины... Это означает, что США должны быть вовлечены. Необходимо восстановить отношения и вернуться к соглашению по минералам - сказал один из соратников Стармера.

Напомним,

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».