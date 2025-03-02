Британский премьер назвал три ключевых условия для мира в Украине
Киев • УНН
Кир Стармер очертил три необходимые составляющие для достижения длительного мира в Украине. Среди них - сильная позиция Украины, европейские гарантии безопасности и поддержка США.
По словам Кира Стармера, для обеспечения мира в Украине необходимы "все три" составляющие, в которых говорится о способности к борьбе при условии "сильной Украины", элементов европейской безопасности и поддержки со стороны США, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В интервью ВВС, глава британского правительства Кир Стармер перечислил три вещи, которые, по его мнению, необходимы для достижения длительного мира в Украине:
1) "Сильная Украина", способная бороться, если потребуется, и иметь сильную позицию для ведения переговоров;
2) Европейский элемент с гарантиями безопасности;
3) поддержка США.
Напомним,
После острого спора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Дональдом Трампом 28 февраля в Овальном кабинете, премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров возобновить переговоры.
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