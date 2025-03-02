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Зеленский и мировые лидеры соберутся на саммите в Лондоне: кто приедет

Киев • УНН

 • 101907 просмотра

В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.

Зеленский и мировые лидеры соберутся на саммите в Лондоне: кто приедет

Мировые лидеры собираются сегодня приехать в центр Лондона на важный саммит по противодействию войне рф в Украине. ВВС уточняет список ожидаемых выскопоставленных гостей, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер ожидает встречи со следующими лидерами европейских стран:

премьер-министр Италии Джорджию Мелони на Даунинг-стрит сегодня утром.

К лидерам должны присоединятся президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманель Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Приглашены генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета Антонио Коста.

- пишет ВВС.

Британская телерадиовещательная корпорация также информирует, что во встрече, которая должна начаться в 16:00 по киевскому времени, примут участие лидеры Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, а также министр иностранных дел Турции.

Напомним,

УНН передавал, что в Лондоне 2 марта начнется международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. Ожидается принятие плана действий по усилению обороноспособности Украины и механизмов ее долгосрочной поддержки.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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