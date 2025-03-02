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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Британія опублікувала деталі запланованого на сьогодні саміту з питань України

Київ • УНН

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У Лондоні розпочинається міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. Очікується ухвалення плану дій щодо посилення обороноздатності України та механізмів її довгострокової підтримки.

Британія опублікувала деталі запланованого на сьогодні саміту з питань України

Сьогодні у Лондоні відбудеться саміт, присвячений майбутньому України та забезпеченню тривалого миру в регіоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер приймає на високому рівні міжнародних лідерів, наголошуючи на необхідності зміцнення оборонної підтримки Києва та економічного тиску на рф. Про це повідомляє Уряд Британії, передає УНН.

Деталі

Головна мета зустрічі –  посилення військової допомоги Києву, нові санкційні заходи проти Росії та формування гарантій безпеки для України. Учасниками саміту стали лідери країн Європи, Канади та високопосадовці НАТО та ЄС. Серед присутніх – президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, а також представники Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Напередодні зустрічі Стармер провів переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, де підкреслив важливість спільних зусиль для захисту європейської стабільності. Велика Британія вже оголосила про збільшення оборонного бюджету до 2,5% ВВП до 2027 року та закликала європейських партнерів активніше долучитися до зміцнення безпеки регіону.

Очікується, що за підсумками саміту буде ухвалено спільний план дій, спрямований на посилення обороноздатності України та створення довгострокових механізмів її підтримки.

Зеленський і Стармер обговорили стратегічне партнерство та підписали важливий оборонний кредит для України01.03.25, 23:14 • 102720 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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