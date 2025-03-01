Зеленський і Стармер обговорили стратегічне партнерство та підписали важливий оборонний кредит для України

Візит до Лондона завершився важливою та символічною зустріччю з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Президент України Володимира Зеленського, передає УНН.

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Під час переговорів обговорювались ключові проблеми, з якими стикається Україна та Європа в умовах триваючої війни, а також майбутнє співробітництво між двома країнами. Зокрема, мова йшла про кроки, які дозволять посилити українську обороноздатність та забезпечити мир в Україні, гарантуючи безпеку на європейському континенті.

Під час зустрічі було підписано важливий кредитний договір між Україною та Великою Британією, що має на меті зміцнення оборонної здатності України. Кошти будуть спрямовані на виробництво зброї всередині країни, а саму позику планується погасити з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Важливим моментом стало те, що кошти на ці цілі будуть виплачені країною-агресором, що є справедливим кроком у контексті відповідальності за війну.

Британія виділить Україні 2,26 млрд фунтів: на що підуть ці гроші

Зеленський висловив вдячність уряду Великої Британії та британському народу за непохитну підтримку України з самого початку війни.

Дякую народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх