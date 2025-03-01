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Британія виділить Україні 2,26 млрд фунтів: на що підуть ці гроші

Київ • УНН

 • 67881 перегляди

Велика Британія надасть Україні позику в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів для посилення обороноздатності. Кошти забезпечені замороженими російськими активами.

Британія виділить Україні 2,26 млрд фунтів: на що підуть ці гроші

Україна отримає 2, 26 мільярда фунтів від Великої Британії на оборону. Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН.

Деталі

Велика Британія ухвалила рішення надати Україні позику в розмірі 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3,2 мільярда доларів) для посилення обороноздатності. 

Документ було підписано під час зустрічі між міністром фінансів України Сергієм Марченком і канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Ще один значний крок у зміцненні обороноздатності України. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, ми підписали угоду на суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів для військових потреб. Ці кошти забезпечені російськими замороженими активами. Вдячний Британії за притягнення агресора до відповідальності за війну

- йдеться в повідомленні міністра.

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії01.03.25, 19:49 • 47165 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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