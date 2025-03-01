Британія виділить Україні 2,26 млрд фунтів: на що підуть ці гроші

Україна отримає 2, 26 мільярда фунтів від Великої Британії на оборону. Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН.

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Велика Британія ухвалила рішення надати Україні позику в розмірі 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3,2 мільярда доларів) для посилення обороноздатності.

Документ було підписано під час зустрічі між міністром фінансів України Сергієм Марченком і канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Ще один значний крок у зміцненні обороноздатності України. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, ми підписали угоду на суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів для військових потреб. Ці кошти забезпечені російськими замороженими активами. Вдячний Британії за притягнення агресора до відповідальності за війну