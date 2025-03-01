Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції британського прем'єр-міністра. Кір Стармер особисто зустрів українського лідера, який продемонстрував позитивний настрій.
Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів голова британського уряду Кір Стармер. Про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
На запитання журналістів: "Як настрій, пане Президенте?"
Зеленський показав жест "добре".
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. У неділю заплановано зустріч з королем Чарльзом III та іншими європейськими союзниками.