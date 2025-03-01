Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів голова британського уряду Кір Стармер. Про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістів: "Як настрій, пане Президенте?"

Зеленський показав жест "добре".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. У неділю заплановано зустріч з королем Чарльзом III та іншими європейськими союзниками.