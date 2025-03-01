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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19461 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великой Британии

Киев • УНН

 • 47158 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию британского премьер-министра. Кир Стармер лично встретил украинского лидера, который продемонстрировал позитивный настрой.

Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великой Британии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании, где его встретил глава британского правительства Кир Стармер. Об этом стало известно из трансляций, которую вели британские СМИ, пише УНН.

Детали

На вопрос журналистов: "Как настроение, господин Президент?"

Зеленский показал жест "хорошо".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.

Ольга Розгон

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