Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великой Британии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию британского премьер-министра. Кир Стармер лично встретил украинского лидера, который продемонстрировал позитивный настрой.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании, где его встретил глава британского правительства Кир Стармер. Об этом стало известно из трансляций, которую вели британские СМИ, пише УНН.
Детали
На вопрос журналистов: "Как настроение, господин Президент?"
Зеленский показал жест "хорошо".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.