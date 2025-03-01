Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером і королем Чарльзом - Никифоров
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. У неділю заплановано зустріч з королем Чарльзом III та іншими європейськими союзниками.
Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Великої Британії. На сьогодні запланована його зустріч з прем’єр-міністром цієї країни Кіром Стармером, на завтра - із Королем Чарльзом. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише УНН.
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"Ми в Лондоні", - сказав журналістам прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, додавши, що зустріч з Кіром Стармером запланована на 19:15 на вечір суботи, 1 березня.
Він також додав, що у неділю, 2 березня, відбудеться ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема, з Королем Чарльзом III.
Нагадаємо
Українська делегація прибула в аеропорт Станстед у Великій Британії. Передбачається, що на борту перебуває президент Зеленський, який проведе переговори з прем'єр-міністром і візьме участь у саміті.