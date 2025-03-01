Літак з українською делегацією прибув до Великої Британії: у Лондоні очікують Зеленського
Київ • УНН
Українська делегація прибула в аеропорт Станстед у Великій Британії. Передбачається, що на борту перебуває президент Зеленський, який проведе переговори з прем'єр-міністром і візьме участь у саміті.
Літак з українською делегацією щойно приземлився в лондонському аеропорту Станстед у Великій Британії, повідомляє BBC, пише УНН.
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"Вважається, що на ньому перебуває Президент України Володимир Зеленський перед його завтрашніми переговорами з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і самітом європейських лідерів у Лондоні", - ідеться в повідомленні.
Кортеж прибув на злітно-посадкову смугу невдовзі після приземлення літака.
Нагадаємо
28 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, задля обговорення угоди про рідкоземельні копалини, утім угоду, за повідомленнями, не підписали, після перепалки в Овальному кабінеті.
Як писали медіа, з посиланням на дані сервісу FlightAware, борт Президента України Володимира Зеленського вилетів з США до Лондона, де його очікують на зустріч європейських лідерів, заплановану на неділю.