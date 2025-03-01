Самолет с украинской делегацией прибыл в Великобританию: в Лондоне ожидают Зеленского
Киев • УНН
Украинская делегация прибыла в аэропорт Станстед в Великобритании. Предполагается, что на борту находится президент Зеленский, который проведет переговоры с премьер-министром и примет участие в саммите.
Самолет с украинской делегацией только что приземлился в лондонском аэропорту Станстед в Великобритании, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
"Считается, что на нем находится Президент Украины Владимир Зеленский перед его завтрашними переговорами с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и саммитом европейских лидеров в Лондоне", - говорится в сообщении.
Кортеж прибыл на взлетно-посадочную полосу вскоре после приземления самолета.
Напомним
28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, для обсуждения соглашения о редкоземельных ископаемых, впрочем соглашение, по сообщениям, не подписали, после перепалки в Овальном кабинете.
Как пишут медиа, со ссылкой на данные сервиса FlightAware, борт Президента Украины Владимира Зеленского вылетел из США в Лондон, где его ожидают на встречу европейских лидеров, запланированную на воскресенье.