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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38497 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Зеленський прибув до Білого дому і зустрівся з Трампом

Київ • УНН

 • 26899 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Лідери держав потиснули руки біля Західного крила та позували для фотографій.

Зеленський прибув до Білого дому і зустрівся з Трампом

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Володимир Зеленський щойно прибув до Білого дому, його зустрічає Дональд Трамп.

Два лідери потиснули один одному руки біля Західного крила та позували для кількох фотографій перед пресою.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
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