Зеленський прибув до Білого дому і зустрівся з Трампом

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Зазначається, що Володимир Зеленський щойно прибув до Білого дому, його зустрічає Дональд Трамп.

Два лідери потиснули один одному руки біля Західного крила та позували для кількох фотографій перед пресою.

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