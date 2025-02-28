Зеленский прибыл в Белый дом и встретился с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств пожали руки возле Западного крыла и позировали для фотографий.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Владимир Зеленский только что прибыл в Белый дом, его встречает Дональд Трамп.
Два лидера пожали друг другу руки возле Западного крыла и позировали для нескольких фотографий перед прессой.
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