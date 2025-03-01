Зеленский в Лондоне встретится со Стармером и королем Чарльзом - Никифоров
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.
Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Великобритании. На сегодня запланирована его встреча с премьер-министром этой страны Киром Стармером, на завтра - с Королем Чарльзом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, пишет УНН.
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"Мы в Лондоне", - сказал журналистам пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, добавив, что встреча с Киром Стармером запланирована на 19:15 вечера субботы, 1 марта.
Он также добавил, что в воскресенье, 2 марта, состоится еще ряд двусторонних встреч, в частности, с Королем Чарльзом III.
Напомним,
Украинская делегация прибыла в аэропорт Станстед в Великобритании. Предполагается, что на борту находится президент Зеленский, который проведет переговоры с премьер-министром и примет участие в саммите.