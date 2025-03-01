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Зеленский в Лондоне встретится со Стармером и королем Чарльзом - Никифоров

Киев • УНН

 • 44911 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.

Зеленский в Лондоне встретится со Стармером и королем Чарльзом - Никифоров

Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Великобритании. На сегодня запланирована его встреча с премьер-министром этой страны Киром Стармером, на завтра - с Королем Чарльзом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, пишет УНН.

Детали

"Мы в Лондоне", - сказал журналистам пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, добавив, что встреча с Киром Стармером запланирована на 19:15 вечера субботы, 1 марта.

Он также добавил, что в воскресенье, 2 марта, состоится еще ряд двусторонних встреч, в частности, с Королем Чарльзом III.

Напомним,

Украинская делегация прибыла в аэропорт Станстед в Великобритании. Предполагается, что на борту находится президент Зеленский, который проведет переговоры с премьер-министром и примет участие в саммите.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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