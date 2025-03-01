Британия выделит Украине 2,26 млрд фунтов: на что пойдут эти деньги

Украина получит 2,26 миллиарда фунтов от Великобритании на оборону. Об этом сообщает министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.

Детали

Великобритания приняла решение предоставить Украине заем в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда долларов) для усиления обороноспособности.

Документ был подписан во время встречи между министром финансов Украины Сергеем Марченко и канцлером казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

Еще один значительный шаг в укреплении обороноспособности Украины. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, мы подписали соглашение на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов для военных нужд. Эти средства обеспечены российскими замороженными активами. Благодарен Британии за привлечение агрессора к ответственности за войну