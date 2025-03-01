Британия выделит Украине 2,26 млрд фунтов: на что пойдут эти деньги
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине заем в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов для усиления обороноспособности. Средства обеспечены замороженными российскими активами.
Украина получит 2,26 миллиарда фунтов от Великобритании на оборону. Об этом сообщает министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.
Детали
Великобритания приняла решение предоставить Украине заем в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда долларов) для усиления обороноспособности.
Документ был подписан во время встречи между министром финансов Украины Сергеем Марченко и канцлером казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.
Еще один значительный шаг в укреплении обороноспособности Украины. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, мы подписали соглашение на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов для военных нужд. Эти средства обеспечены российскими замороженными активами. Благодарен Британии за привлечение агрессора к ответственности за войну
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