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Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

Киев • УНН

 • 102713 просмотра

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером для обсуждения оборонного сотрудничества. Подписано кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов, которые планируется погасить из замороженных российских активов.

Зеленский и Стармер обсудили стратегическое партнерство и подписали важный оборонный кредит для Украины

Визит в Лондон завершился важной и символической встречей с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Президент Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

Во время переговоров обсуждались ключевые проблемы, с которыми сталкивается Украина и Европа в условиях продолжающейся войны, а также будущее сотрудничество между двумя странами. В частности, речь шла о шагах, которые позволят усилить украинскую обороноспособность и обеспечить мир в Украине, гарантируя безопасность на европейском континенте.

Во время встречи был подписан важный кредитный договор между Украиной и Великобританией, целью которого является укрепление оборонной способности Украины. Средства будут направлены на производство оружия внутри страны, а сам заем планируется погасить из доходов, полученных от замороженных российских активов. Важным моментом стало то, что средства на эти цели будут выплачены страной-агрессором, что является справедливым шагом в контексте ответственности за войну.

Британия выделит Украине 2,26 млрд фунтов: на что пойдут эти деньги01.03.25, 21:32 • 67876 просмотров

Зеленский выразил благодарность правительству Великобритании и британскому народу за непоколебимую поддержку Украины с самого начала войны.

Спасибо народу, правительству Соединенного Королевства за такую большую поддержку с самого начала этой войны. Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, каким должна быть уверенность в будущем для всех

- поблагодарил Глава Украины.

Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великой Британии01.03.25, 19:49 • 47158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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