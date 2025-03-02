Британия опубликовала детали запланированного на сегодня саммита по вопросам Украины
Киев • УНН
В Лондоне начинается международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. Ожидается принятие плана действий по усилению обороноспособности Украины и механизмов ее долгосрочной поддержки.
Сегодня в Лондоне состоится саммит, посвященный будущему Украины и обеспечению длительного мира в регионе. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер принимает на высоком уровне международных лидеров, подчеркивая необходимость укрепления оборонной поддержки Киева и экономического давления на рф. Об этом сообщает Правительство Британии, передает УНН.
Детали
Главная цель встречи - усиление военной помощи Киеву, новые санкционные меры против России и формирование гарантий безопасности для Украины. Участниками саммита стали лидеры стран Европы, Канады и высокопоставленные чиновники НАТО и ЕС. Среди присутствующих - президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также представители Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.
Накануне встречи Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где подчеркнул важность совместных усилий для защиты европейской стабильности. Великобритания уже объявила об увеличении оборонного бюджета до 2,5% ВВП до 2027 года и призвала европейских партнеров активнее присоединиться к укреплению безопасности региона.
Ожидается, что по итогам саммита будет принят совместный план действий, направленный на усиление обороноспособности Украины и создание долгосрочных механизмов ее поддержки.
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