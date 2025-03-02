Зеленський та світові лідери зберуться на саміті в Лондоні: хто приїде
Київ • УНН
У Лондоні відбудеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.
Світові лідери збираються сьогодні приїхати до центру Лондона на важливий саміт щодо протидії війні рф в Україні. ВВС уточнює список очікуваних вископоставлених гостей, передає УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер очікує на зустріч за наступними лідерами європейських країн:
прем'єр-міністр Італії Джорджію Мелоні на Даунінг-стріт сьогодні вранці.
До лідерів мають приєднаються президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Запрошені генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Ради Антоніо Коста.
Британська телерадіомовна корпорація також інформує, що у зустрічі, яка маж розпочатися о 16:00 за київським часом, візьмуть участь лідери Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, а також міністр закордонних справ Туреччини.
Нагадаємо
УНН передавав, що у Лондоні 2 березня розпочинеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. Очікується ухвалення плану дій щодо посилення обороноздатності України та механізмів її довгострокової підтримки.