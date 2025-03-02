Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Киев • УНН
Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии о проведении саммита европейских лидеров и США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед командировкой на саммит по поддержке Украины, который сегодня во второй половине дня в Лондоне, отметил, что военное присутствие НАТО в восточной части Альянса должно быть усилено.
Об этом передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Британское издание информирует о новом заявлении главы правительства Польши перед саммитом в Лондоне.
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО:
Это будет настоящим испытанием намерений и возможностей каждого европейского государства иметь больше европейских войск в Финляндии, странах Балтии и Польше на границе с Россией и Беларусью
Туск также подчеркнул, что поддерживает предложение премьер-министра Италии Джорджиа Мелони созвать саммит европейских лидеров, а также США.
Напомним,
Кир Стармер очертил три необходимые составляющие для достижения длительного мира в Украине. Среди них - сильная позиция Украины, европейские гарантии безопасности и поддержка США.
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