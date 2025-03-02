Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
Киев • УНН
Майк Волц сообщил, что украинская делегация была расстроена после спора Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. Советники президента США настаивали на изменении отношения Зеленского к мирным переговорам.
Советник по нацбезопасности США Майк Волц утверждает, что украинская делегация, которая сопровождала Зеленского во время визита в Овальный кабинет, едва «сдерживала слезы» после напряженного разговора Зеленского с Трампом в пятницу. Также он опроверг обвинения критиков в том, что встреча была «засадой» для лидера Украины.
Об этом советник США по национальной безопасности Майк Волц заявил на Fox News, передает УНН.
Детали
Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявил в субботу в интервью Fox News, что команда президента Украины Владимира Зеленского «практически плакала» после напряженного обмена мнениями с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Овальном кабинете.
Он вспомнил, что после словесной перепалки в Белом доме, между Зеленским, Трампом и Вэнсом, последние наполгали, что президент Украины должен изменить свое «отношение» и быть более благодарным, если он хочет заключить соглашение о прекращении огня с россией.
Волц опроверг обвинения в том, что встреча была «засадой» на Зеленского.
«Любое дальнейшее взаимодействие лишь вернет нас назад», - вспомнил Волц свою реплику в адрес Зеленскому в пятницу.
Он и госсекретарь Марко Рубио попросили Зеленского покинуть Белый дом после встречи, вспоминает Волц.
Чиновник также отметил, что представители украинской делегации были расстроены.
Советник по нацбезопасности заявил, что советник Зеленского и посол были «практически в слезах» после встречи.
Известным изображением в этом смысле была реакция Оксаны Маркаровой, посла Украины в США, - камеры зафиксировали, как она отреагировала на встречу в Белом доме, опустив голову.
Напомним,
Кир Стармер призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом после их острого спора в Овальном кабинете. Премьер подчеркнул важность налаживания отношений с США для обеспечения мира.
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