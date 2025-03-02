Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США
Киев • УНН
Президент Франции Макрон совершил телефонные звонки Зеленскому и Трампу после их спора в Овальном кабинете. Он призвал лидеров к восстановлению конструктивного диалога и взаимоуважения.
Макрон говорил по телефону с Трампом и Зеленским после спора в Овальном кабинете. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
После конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, который стал предметом широкого обсуждения, президент Франции Эммануэль Макрон инициировал ряд телефонных разговоров с этими лидерами.
Данные разговоры были направлены на сохранение стабильности в международных отношениях и избежание эскалации напряженности.
Как сообщают источники, Макрон призвал всех участников к восстановлению спокойствия, взаимоуважения и конструктивного диалога для дальнейшего движения вперед. Он подчеркнул важность поддержки совместных усилий в свете глобальных вызовов.
Напомним
На встрече Зеленского и Трампа в Белом доме возник спор, который поставил под сомнение дальнейшую поддержку США Украине.
«Я не знаю": Зеленский о том, был ли спор с Трампом и Вэнсом запланированным01.03.25, 01:49 • 37608 просмотров