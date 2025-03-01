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«Я не знаю": Зеленский о том, был ли спор с Трампом и Вэнсом запланированным

Киев • УНН

 • 37608 просмотра

Президент Украины не уверен, был ли спор с Трампом и Вэнсом в Овальном кабинете заранее спланированным. Зеленский подчеркнул важность сохранения партнерских отношений с США.

«Я не знаю": Зеленский о том, был ли спор с Трампом и Вэнсом запланированным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что спор с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом был запланированным, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, думает ли Зеленский, что сегодняшняя перепалка в Овальном кабинете была заранее спланирована, Президент ответил, что "не знает".

Вы думаете, это возможно? Я не знаю. Нет, я в этом не разбираюсь. Думаю, нет. Я думаю, что это была очень сложная ситуация, потому что мы были очень откровенными, очень прямыми,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что когда, например, говорят, что "Украина почти разрушена, что наши солдаты убегают, что они не герои, что Украина потеряла миллионы гражданских, что его президент - диктатор", то "реакция заключается в том, что где наша дружба между Украиной и США?".

Это ощущение, и именно поэтому я не хочу терять наших крупных партнеров в США, и я только что сказал, что это не впервые,

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс могли готовиться к спору с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поставить его в еще более слабую позицию на переговорах.

Павел Башинский

Павел Башинский

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