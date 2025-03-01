«Я не знаю": Зеленский о том, был ли спор с Трампом и Вэнсом запланированным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что спор с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом был запланированным, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, думает ли Зеленский, что сегодняшняя перепалка в Овальном кабинете была заранее спланирована, Президент ответил, что "не знает".

Вы думаете, это возможно? Я не знаю. Нет, я в этом не разбираюсь. Думаю, нет. Я думаю, что это была очень сложная ситуация, потому что мы были очень откровенными, очень прямыми,

Он отметил, что когда, например, говорят, что "Украина почти разрушена, что наши солдаты убегают, что они не герои, что Украина потеряла миллионы гражданских, что его президент - диктатор", то "реакция заключается в том, что где наша дружба между Украиной и США?".

Это ощущение, и именно поэтому я не хочу терять наших крупных партнеров в США, и я только что сказал, что это не впервые,