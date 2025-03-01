"Я не знаю": Зеленський про те, чи була суперечка з Трампом та Венсом запланованою
Київ • УНН
Президент України не впевнений, чи була суперечка з Трампом та Венсом в Овальному кабінеті заздалегідь спланованою. Зеленський наголосив на важливості збереження партнерських відносин зі США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що суперечка із президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом була запланованою, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи думає Зеленський, що сьогоднішня перепалка в Овальному кабінеті була заздалегідь спланована, Президент відповів, що "не знає".
Ви думaєтe, мoжливo? Я не знаю. Нi, я в цьому не розбираюся. Думаю, ні. Я думаю, що це була дуже складна ситуація, тому що ми були дуже відвертими, дуже прямими,
Він наголосив, що коли, наприклад, кажуть, що "Україна майже зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони цивільних, що його президент - диктатор", то "реакція полягає в тому, що де наша дружба між Україною та США?".
Це відчуття, і саме тому я не хочу втрачати наших великих партнерів у США, і я щойно сказав, що це не вперше,
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс могли готуватися до суперечки з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію на переговорах.