"Я не знаю": Зеленський про те, чи була суперечка з Трампом та Венсом запланованою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що суперечка із президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом була запланованою, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи думає Зеленський, що сьогоднішня перепалка в Овальному кабінеті була заздалегідь спланована, Президент відповів, що "не знає".

Ви думaєтe, мoжливo? Я не знаю. Нi, я в цьому не розбираюся. Думаю, ні. Я думаю, що це була дуже складна ситуація, тому що ми були дуже відвертими, дуже прямими, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що коли, наприклад, кажуть, що "Україна майже зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони цивільних, що його президент - диктатор", то "реакція полягає в тому, що де наша дружба між Україною та США?".

Це відчуття, і саме тому я не хочу втрачати наших великих партнерів у США, і я щойно сказав, що це не вперше, - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс могли готуватися до суперечки з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію на переговорах.