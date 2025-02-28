FT: Трамп та Венс могли готуватися до суперечки із Зеленським

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36133 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60124 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62006 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66143 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77510 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61554 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59442 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127496 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82948 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232755 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13541 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16591 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11245 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10760 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26345 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95848 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127490 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232751 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408553 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16652 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23837 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24655 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26551 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76878 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

FT: Трамп та Венс могли готуватися до суперечки із Зеленським

Київ • УНН

 • 27375 перегляди

Financial Times повідомляє про можливу підготовлену конфронтацію з Зеленським під час його візиту до Білого дому.

FT: Трамп та Венс могли готуватися до суперечки із Зеленським

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс могли готуватися до суперечки з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію на переговорах. Про це пише Financial Times у думці (Opinion Instant Insight) авторства Бена Голла, передає УНН.

Деталі

Як пише Financial Times, візит Володимира Зеленського до Білого дому в п’ятницю нібито був шансом врятувати його відносини з Дональдом Трампом після кількох бурхливих тижнів. 

"Те, що було названо приводом для підписання угоди про видобуток корисних копалин, що зміцнило інтерес США до економіки України на десятиліття вперед, перетворилося на гнівну суперечку, яка, здавалося, виявила багаторічну напругу та недовіру між двома лідерами", - пише Financial Times.

Видання зазначає, що від цієї ситуації може радісно потирати руки російський диктатор володимир путін.

"Зеленському було б розумніше підлеститися президенту та застосувати весь свій шарм, а не бути таким прямим. Але неважко уявити, що Венс і Трамп бажали битися з українським лідером, щоб поставити його в ще слабшу позицію, коли справа доходить до переговорів. Можна стверджувати, що все було готове до засідки", - пише FT.

CNN: Трамп особисто наказав Зеленському покинути Білий дім після публічної суперечки28.02.25, 21:40 • 84820 переглядiв

FT, описуючи ситуацію, зазначає, що віце-президент США Джей Ді Венс спонукав Зеленського "висловити кілька слів вдячності" Америці та її президенту за військову підтримку. Зеленський тихо, але зухвало відповів, що Венс "голосно" говорить про країну, яку йому ще належить відвідати.

Після цього ситуація швидко погіршилася, коли розлючений Трамп сказав своєму українському колезі, що з його країною буде покінчено без американської підтримки.

"У вас немає карт на руках. Ви граєте в третю світову війну", - сказав Трамп.

"Камера зняла голову Оксани Маркарової, посла України у Вашингтоні. Її болісний вираз сказав усе: це відносини у вільному падінні", - пише видання.

FT пише, що суперечка, здається, почалася, коли Зеленський сказав, що Україна не погодиться на просте припинення вогню, оскільки путін ніколи його не поважатиме.

Київ та інші європейські столиці побоюються, що мета Трампа полягає в тому, щоб припинити бойові дії, не змушуючи москву прийняти справедливий і дійсний мир, який дасть росії час перегрупуватися і знову атакувати.

Видання при цьому нагадало про останні заяви Трампа щодо війни та перемовини з рф.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом28.02.25, 20:58 • 33880 переглядiв

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93