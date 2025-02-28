FT: Трамп та Венс могли готуватися до суперечки із Зеленським

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс могли готуватися до суперечки з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію на переговорах. Про це пише Financial Times у думці (Opinion Instant Insight) авторства Бена Голла, передає УНН.

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Як пише Financial Times, візит Володимира Зеленського до Білого дому в п’ятницю нібито був шансом врятувати його відносини з Дональдом Трампом після кількох бурхливих тижнів.

"Те, що було названо приводом для підписання угоди про видобуток корисних копалин, що зміцнило інтерес США до економіки України на десятиліття вперед, перетворилося на гнівну суперечку, яка, здавалося, виявила багаторічну напругу та недовіру між двома лідерами", - пише Financial Times.

Видання зазначає, що від цієї ситуації може радісно потирати руки російський диктатор володимир путін.

"Зеленському було б розумніше підлеститися президенту та застосувати весь свій шарм, а не бути таким прямим. Але неважко уявити, що Венс і Трамп бажали битися з українським лідером, щоб поставити його в ще слабшу позицію, коли справа доходить до переговорів. Можна стверджувати, що все було готове до засідки", - пише FT.

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FT, описуючи ситуацію, зазначає, що віце-президент США Джей Ді Венс спонукав Зеленського "висловити кілька слів вдячності" Америці та її президенту за військову підтримку. Зеленський тихо, але зухвало відповів, що Венс "голосно" говорить про країну, яку йому ще належить відвідати.

Після цього ситуація швидко погіршилася, коли розлючений Трамп сказав своєму українському колезі, що з його країною буде покінчено без американської підтримки.

"У вас немає карт на руках. Ви граєте в третю світову війну", - сказав Трамп.

"Камера зняла голову Оксани Маркарової, посла України у Вашингтоні. Її болісний вираз сказав усе: це відносини у вільному падінні", - пише видання.

FT пише, що суперечка, здається, почалася, коли Зеленський сказав, що Україна не погодиться на просте припинення вогню, оскільки путін ніколи його не поважатиме.

Київ та інші європейські столиці побоюються, що мета Трампа полягає в тому, щоб припинити бойові дії, не змушуючи москву прийняти справедливий і дійсний мир, який дасть росії час перегрупуватися і знову атакувати.

Видання при цьому нагадало про останні заяви Трампа щодо війни та перемовини з рф.

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Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".