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FT: Трамп и Вэнс могли готовиться к перепалке с Зеленским

Киев • УНН

 • 27375 просмотра

Financial Times сообщает о возможной подготовленной конфронтации с Зеленским во время его визита в Белый дом.

FT: Трамп и Вэнс могли готовиться к перепалке с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс могли готовиться к перепалке с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поставить его в еще более слабую позицию на переговорах. Об этом пишет Financial Times в мнении (Opinion Instant Insight) авторства Бена Холла, передает УНН.

Детали

Как пишет Financial Times, визит Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу якобы был шансом спасти его отношения с Дональдом Трампом после нескольких бурных недель. 

"То, что было названо поводом для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, что укрепило интерес США к экономике Украины на десятилетия вперед, превратилось в гневный спор, который, казалось, выявил многолетнее напряжение и недоверие между двумя лидерами", - пишет Financial Times.

Издание отмечает, что от этой ситуации может радостно потирать руки российский диктатор владимир путин.

"Зеленскому было бы разумнее польстить президенту и применить весь свой шарм, а не быть таким прямым. Но нетрудно представить, что Вэнс и Трамп желали драться с украинским лидером, чтобы поставить его в еще более слабую позицию, когда дело доходит до переговоров. Можно утверждать, что все было готово к засаде", - пишет FT.

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FT, описывая ситуацию, отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс побудил Зеленского "выразить несколько слов благодарности" Америке и ее президенту за военную поддержку. Зеленский тихо, но дерзко ответил, что Вэнс "громко" говорит о стране, которую ему еще предстоит посетить.

После этого ситуация быстро ухудшилась, когда разъяренный Трамп сказал своему украинскому коллеге, что с его страной будет покончено без американской поддержки.

"У вас нет карт на руках. Вы играете в третью мировую войну", - сказал Трамп.

"Камера сняла голову Оксаны Маркаровой, посла Украины в Вашингтоне. Ее болезненное выражение сказало все: это отношения в свободном падении", - пишет издание.

FT пишет, что спор, кажется, начался, когда Зеленский сказал, что Украина не согласится на простое прекращение огня, поскольку путин никогда его не будет уважать.

Киев и другие европейские столицы опасаются, что цель Трампа состоит в том, чтобы прекратить боевые действия, не заставляя москву принять справедливый и действительный мир, который даст россии время перегруппироваться и снова атаковать.

Издание при этом напомнило о последних заявлениях Трампа о войне и переговорах с рф.

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Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Анна Мурашко

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